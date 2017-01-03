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"Манчестер Сити" интересуется игроком "Севильи" Стивеном Нзонзи

"Манчестер Сити" заинтересован в услугах хавбека "Севильи" Стивена Нзонзи, информирует Daily Mail.

Сообщается, что "горожан" устроит вариант с как покупкой футболиста, так и с арендой до лета. Сумма отступных по контракту Нзонзи с "Севильей" - около 25,6 миллиона фунтов.
Теги: Манчестер Сити
Сегодня, 15:54
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