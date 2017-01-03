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Виталий Кафанов: было очень интересно проверить, на что "Ростов" способен в Лиге чемпионов (1)
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"Манчестер Сити" интересуется игроком "Севильи" Стивеном Нзонзи
"Манчестер Сити" заинтересован в услугах хавбека "Севильи" Стивена Нзонзи, информирует Daily Mail.
Сообщается, что "горожан" устроит вариант с как покупкой футболиста, так и с арендой до лета. Сумма отступных по контракту Нзонзи с "Севильей" - около 25,6 миллиона фунтов.
Сообщается, что "горожан" устроит вариант с как покупкой футболиста, так и с арендой до лета. Сумма отступных по контракту Нзонзи с "Севильей" - около 25,6 миллиона фунтов.
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