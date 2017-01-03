Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

Виталий Кафанов: Слуцкий и Черчесов доказывают, что вратари могут добиваться успеха

Тренер вратарей "Ростова" Виталий Кафанов считает, что примеры бывших вратарей Леонида Слуцкого и Станислава Черчесова во главе сборной России доказывает, что голкиперы могут добиться успеха на посту главного тренера.

– В России последние тренеры сборной – бывшие вратари. А вам не хотелось попробовать себя главным?

– Да, и Леонид Слуцкий, и Станислав Черчесов – из наших. И я знаю, что все российские вратари этому рады. Оба они доказывают, что и голкиперы – вопреки расхожему мнению – могут достичь успехов как главные тренеры. Что до меня, то я сразу определился, что хочу тренировать только вратарей.

УЕФА
Сегодня, 15:59
Напечатать
1
(1)
№1 Написал: ЦОДД Сибирия (Сегодня, 16:58) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Сибирь»
А Черчесов что выиграл как тренер? Слуцкий то понятно, с армейцами набрал титулов.
Регистрация: 21.01.2016
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.