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Пепе выбыл из строя на месяц

У защитника "Реала" Пепе случился рецидив повреждения, от которого он восстановился несколько дней назад.

Как сообщает официальный сайт мадридцнев, защитник вернется в строй примерно через месяц.
Теги: Пепе Реал
Сегодня, 16:12
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