"Лилль" может взять в аренду у "Челси" Миши Бачуайи

"Лилль" претендует на нападающего "Челси" Миши Бачуайи, информирует La Voix du Nord.



"Доги" хотят арендовать форварда до конца сезона, при этом права на выкуп его контракта они не получат. Сам футболист не готов покидать лондонский клуб.