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"Арсенал" проявляет интерес к Миралему Пьяничу

"Арсенал" претендует на полузащитника "Ювентуса" Миралема Пьянича, утверждает The Sun.

Сообщается, что "канониры" готовы предложить за хавбека 28 миллионов фунтов стерлингов.

Напомним, Пьянич перешел в состав "Старой синьоры" из "Ромы" прошлым летом.
Теги: Пьянич Ювентус Арсенал Трансферы
Сегодня, 16:31
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