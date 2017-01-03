Эдинсон Кавани продлит контракт с "ПСЖ"

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"ПСЖ" близок к продлению контракта со своим нападающим Эдинсоном Кавани, информирует L’Equipe.
Сообщается, что стороны уже согласовали условия нового договора. Соглашение будет рассчитано до 2020 года.
Сообщается, что стороны уже согласовали условия нового договора. Соглашение будет рассчитано до 2020 года.
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