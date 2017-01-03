Эдинсон Кавани продлит контракт с "ПСЖ"

"ПСЖ" близок к продлению контракта со своим нападающим Эдинсоном Кавани, информирует L’Equipe.



Сообщается, что стороны уже согласовали условия нового договора. Соглашение будет рассчитано до 2020 года.