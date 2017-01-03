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Эдинсон Кавани продлит контракт с "ПСЖ"

"ПСЖ" близок к продлению контракта со своим нападающим Эдинсоном Кавани, информирует L’Equipe.

Сообщается, что стороны уже согласовали условия нового договора. Соглашение будет рассчитано до 2020 года.
Теги: Кавани ПСЖ
Сегодня, 16:45
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