Бакари Санья: мы сражались вдесятером против двенадцати

Защитник "Манчестер Сити" Бакари Санья прокомментировал победу над "Бёрнли" (2:1) в 20-м туре чемпионата Англии.



"Вдесятером против двенадцати, но мы всё равно сражались как команда и победили", – написал Санья в своём Instagram.