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Бакари Санья: мы сражались вдесятером против двенадцати

Защитник "Манчестер Сити" Бакари Санья прокомментировал победу над "Бёрнли" (2:1) в 20-м туре чемпионата Англии.

"Вдесятером против двенадцати, но мы всё равно сражались как команда и победили", – написал Санья в своём Instagram.
Теги: Санья Манчестер Сити Бернли
Сегодня, 17:04
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№2 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 17:19) #
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Болеет за:
«Зенит»
ну может у негра проблемы с арифметикой, чего придираются белые господины
Регистрация: 16.03.2010
№1 Написал: Sergant (Сегодня, 17:13) #
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Болеет за:
ЦСКА
Футбольная ассоциация Англии требует защитника "Манчестер Сити" Бакари Санья объяснить значение сообщения "10 против 12", которое он опубликовал на странице в Instagram. Пост был сделан после победы в матче чемпионата страны против "Бернли" (2:1). "Ман Сити" на 32-й минуте остался вдесятером после удаления Фернандинью, и руководство лиги предполагает, что футболист мог таким образом раскритиковать арбитра Ли Мэйсона, якобы судившего в пользу соперника.

Впоследствии Санья удалил это сообщение, написав более безобидное "вы можете думать все, что хотите".
Регистрация: 15.12.2016
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