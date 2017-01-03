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Кристиан Бентеке отказался переходить в "Бэйцзин Гоань"

Нападающий "Кристал Пэлас" Кристиан Бентеке отклонил предложение китайского "Бэйцзин Гоань", сообщает Daily Mail.

По данным издания, Бентеке предлагали контракт на 47 миллионов евро.
Теги: Бентеке Кристал Пэлас
Сегодня, 17:12
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