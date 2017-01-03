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"Генк" просил у "Спартака" за Леона Бэйли 25 миллионов евро

Стали известны подробности переговоров по трансферу форварда "Генка" Леона Бэйли в "Спартак", сообщает "Спорт-Экспресс".

"Генк" сначала поднял цену на ямайского форварда сначала до 18, а потом до 20 миллионов евро. В итоге финальная цена составила 25 миллионов евро, после чего переговоры были прекращены.

По итогам сезона-2015/16 Бэйли был признан лучшим молодым игроком бельгийского чемпионата. В текущем чемпионате на его счету 2 мяча в 18 матчах, а также 7 голов в 12 играх Лиги Европы. Сайт transfermarkt.de оценивает футболиста в 12,5 миллиона евро.
Теги: Генк Спартак Трансферы
Сегодня, 18:44
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27
(2)
№27 Написал: acetophenon Пискарёвка (Сегодня, 21:17) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
По одёжке протягивай ножки...
Регистрация: 6.12.2014
№26 Написал: mustang (Сегодня, 21:13) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
епнулись
Регистрация: 23.12.2015
№25 Написал: utekay Россия (Сегодня, 20:55) #
  • -5
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Кристоф
Миллер?

Фердун


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№24 Написал: SuperStar (Сегодня, 20:52) #
  • 0
  •  (2)

они услышали инфу что федун выделил 25леней на трансферы.вот и подсуетились wink
Регистрация: 28.07.2016
№23 Написал: nami-sv (Сегодня, 20:52) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Федун не милляр..
Регистрация: 9.08.2015
№22 Написал: Слава Алетурович (Сегодня, 20:36) #
  • -2
  •  (2)

ДА ПО ВИДЕО ТЕХНАРЬ МОЖНО БРАТЬ ЗА 10 ЛЯМОВ НЕ БОЛЬШЕ
Регистрация: 19.08.2015
№21 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 20:33) #
  • +4
  •  (4)
online

Цитата: Imp
Чтобы стать чемпионами надо тратить бабло

Довольно глупое утверждение.
"Анжи", вон, тратило, тратило, тратило...
Регистрация: 6.08.2008
№20 Написал: MIG Piter (Сегодня, 20:18) #
  • -1
  •  (1)

Цитата: roodwit
MIG,
ему 19 лет,промес в 19 лет вообще хз где играл)понятно что не стоит 25,

может и так
Цитата: roodwit
10-12 макс

соглашусь
но и то: цена - за перспективу

Цитата: Pavel 999
2 мяча в 18 матчах эт че за такой нап

он краек(аля Шатов, Мак, тот же Промес)


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http://fckrasnodar.ru/academy/info/photo/
Регистрация: 12.06.2008
№19 Написал: Pavel 999 (Сегодня, 20:07) #
  • 0
  •  (6)

2 мяча в 18 матчах эт че за такой нап не не не не берем пусть и дальше набивают хоть до 100 лямов
Регистрация: 4.08.2016
№18 Написал: пончевед (Сегодня, 20:05) #
  • 0
  •  (8)

Цитата: Drumer
очередной народный спартаковец

народность "Спартака" в его болельщиках,ослик.в том,что болельщиков у КБ ВСЕГДА было,есть и,скорее всего,будет больше,чем у любой другой нашей команды.а вот про истинных армейцев можешь призадуматься.з.ы. с наступившим! wink
Регистрация: 6.09.2011
№17 Написал: Кристоф (Сегодня, 20:03) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
еврейский найтись может...

Миллер?
Регистрация: 16.08.2008
№16 Написал: Charodei Борзя (Сегодня, 20:03) #
  • -5
  •  (9)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Кристоф
Цитата: Charodei
А самое смешное будет весной,когда Спартак привычно обкакается и Федун поймёт,как его в очередной раз поимели с трансферами...

Зато когда цска непривычно обкакается весной Гинер сразу Месси купит, да?

Ты хрюкнул из серии:в огороде бузина,а в Киеве дядька?
Регистрация: 27.07.2013
№15 Написал: Drumer Тверь (Сегодня, 20:00) #
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
очередной народный спартаковец
Регистрация: 11.01.2009
№14 Написал: utekay Россия (Сегодня, 19:52) #
  • -5
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Bierbauch
если найдётся русский дурак

еврейский найтись может...


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№13 Написал: Кристоф (Сегодня, 19:40) #
  • +5
  •  (17)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Charodei
А самое смешное будет весной,когда Спартак привычно обкакается и Федун поймёт,как его в очередной раз поимели с трансферами...

Зато когда цска непривычно обкакается весной Гинер сразу Месси купит, да?
Регистрация: 16.08.2008
№12 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 19:38) #
  • +1
  •  (5)

За чем спорить, он таких денег не стоит.


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
№11 Написал: Charodei Борзя (Сегодня, 19:29) #
  • -12
  •  (20)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Imp
Сейчас Федун поймет
Чтобы стать чемпионами надо тратить бабло
И он свернёт эту лавочку с песнями о чемпионстве

А самое смешное будет весной,когда Спартак привычно обкакается и Федун поймёт,как его в очередной раз поимели с трансферами... joy
Регистрация: 27.07.2013
№10 Написал: roodwit (Сегодня, 19:21) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
MIG,
ему 19 лет,промес в 19 лет вообще хз где играл)понятно что не стоит 25,10-12 макс
Регистрация: 30.12.2016
№9 Написал: MIG Piter (Сегодня, 19:16) #
  • +6
  •  (12)

Цитата: roodwit
Хотя бы посмотрите видео с ним,топовый игрок и молодой,жаль что не получилось

посмотрел - очень быстрый, неплохой дриблинг, но бестолковый.
Промес сильнее
25 млн платить просто не за что.


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http://fckrasnodar.ru/academy/info/photo/
Регистрация: 12.06.2008
№8 Написал: Bierbauch Germany (Сегодня, 19:13) #
  • +8
  •  (8)
Болеет за:
«Бавария»
Цитата: Стратег
Русский не найдется, а еврей вполне.

Еврей-дурак? Бедный еврей - это я ещё могу понять, но дурак..! Не встречал. confused


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Lieber einen Bauch vom Saufen, als einen Buckel vom Schaffen!
Регистрация: 25.03.2010
№7 Написал: roodwit (Сегодня, 19:12) #
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Хотя бы посмотрите видео с ним,топовый игрок и молодой,жаль что не получилось
Регистрация: 30.12.2016
№6 Написал: Sergant (Сегодня, 19:09) #
  • -9
  •  (19)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Сибирячок
Ямаец?

А что такое? Про Маленького БиБи забыл? Бэйли был бы лишь вторым ямайцем на свиноферме laughing
Регистрация: 15.12.2016
№5 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 19:04) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Bierbauch
если найдётся русский дурак, готовый заплатить двойную-тройную цену, то можно и продать!

Русский не найдется, а еврей вполне.
Регистрация: 29.10.2010
№4 Написал: Imp Санкт-Петербург (Сегодня, 19:04) #
  • -6
  •  (18)
Болеет за:
«Зенит»
Сейчас Федун поймет
Чтобы стать чемпионами надо тратить бабло
И он свернёт эту лавочку с песнями о чемпионстве


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Everything is possible for those who are willing to try
Barcelona Zenit
Регистрация: 22.03.2009
№3 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 18:56) #
  • +1
  •  (5)
online

Цитата: Сибирячок
Он, что, Усейн Болт?

То, что БОЛТ - это точно.
Без имени.
Регистрация: 6.08.2008
№2 Написал: Сибирячок (Сегодня, 18:54) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Сибирь»
Ямаец? 25? Он, что, Усейн Болт?


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№1 Написал: Bierbauch Germany (Сегодня, 18:50) #
  • +8
  •  (10)
Болеет за:
«Бавария»
Просто продавать не хотят, но если найдётся русский дурак, готовый заплатить двойную-тройную цену, то можно и продать! В Бельгии много BBC смотрят - водка, матрёшка, балалайка!


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Lieber einen Bauch vom Saufen, als einen Buckel vom Schaffen!
Регистрация: 25.03.2010
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