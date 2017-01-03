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Буффон - лучший игрок сборной Италии по итогам прошлого года по версии болельщиков
Голкипер "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон признан лучшим игроком сборной Италии по итогам прошлого года по версии болельщиков, сообщает Vivoazzurro.
Буффон набрал 37 процентов голосов, второе место занял нападающий "Торино" Андреа Белотти (27 процентов), тройку замкнул защитник Леонардо Бонуччи (19 процентов).
Буффон набрал 37 процентов голосов, второе место занял нападающий "Торино" Андреа Белотти (27 процентов), тройку замкнул защитник Леонардо Бонуччи (19 процентов).
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