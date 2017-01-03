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"Вест Хэм" будет оспаривать удаление Софьяна Фегули

"Вест Хэм" подаст апелляцию на красную карточку полузащитнику Софьяну Фегули в матче 20-го тура чемпионата Англии против "Манчестер Юнайтед" (0:2), сообщает BBC.

Игроку грозит трехматчевая дисквалификация.
Теги: Вест Хэм Манчестер Юнайтед
Сегодня, 19:15
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