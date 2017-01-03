Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

Хуан Итурбе прошел медосмотр в "Торино"

Полузащитник "Ромы" Хуан Итурбе успешно прошел медосмотр в "Торино", сообщает Toro News.

Игрок переберется в Турин на правах бесплатной аренды с правом выкупа за 14 миллионов евро.
Теги: Итурбе Торино Рома Трансферы
Сегодня, 19:19
Напечатать
0
(0)
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.