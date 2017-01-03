Хуан Итурбе прошел медосмотр в "Торино"

Полузащитник "Ромы" Хуан Итурбе успешно прошел медосмотр в "Торино", сообщает Toro News.



Игрок переберется в Турин на правах бесплатной аренды с правом выкупа за 14 миллионов евро.