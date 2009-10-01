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"Зенит" объявил о переходе Витcеля в "Тяньцзинь Цюаньцзянь"

"Зенит" и "Тяньцзинь Цюаньцзянь" достигли соглашения о переходе бельгийского полузащитника Акселя Витселя, сообщает официальный сайт питерского клуба.

Аксель Витсель присоединился к сине-бело-голубым в сентябре 2012 года и провёл за 5 сезонов в Петербурге 180 матчей, забил 22 гола и отдал 13 результативных передач.

"Зенит" благодарит Акселя Витселя за время, проведённое в Петербурге, и желает удачи в составе новой команды", - говорится в сообщении.
Теги: Витсель Зенит Трансферы
Сегодня, 20:00
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27
(9)
№27 Написал: vertel латвия (Сегодня, 21:18) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Жаль, очень жаль. Некоторые так и не поймут, что не только Зенит, но и российский чемпионат потеряли очередного топ игрока, мельчает чемпионат. Когда он не играл, игра Зенита в центре проваливалась, особенно это было заметно в еврокубках. Но незаменимых нет, как и не будет такого второго Витцеля. А тренер должен будет менять игру и сумеет ли- большой вопрос? Как впишется Эрнани никто не может знать? А по большому счёту нужен ещё новый "бокс ту бокс".
Регистрация: 13.11.2009
№26 Написал: myspartaksuperclub (Сегодня, 21:14) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Федя Погорелов
главное чтобы меня не выгнали,

выгонят, пойдешь на "эхо москвы", там все такие как ты. а ворон ворону....


--------------------
болельщик спартака и в лихие 90-е
Регистрация: 15.12.2016
№25 Написал: acetophenon Пискарёвка (Сегодня, 21:13) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Более чем удачно разошлись по деньгам. Привет хитромудрому "Ювентусу".
Регистрация: 6.12.2014
№24 Написал: пончевед (Сегодня, 21:10) #
  • +2
  •  (2)

Цитата: Kytarba
Цитата: roodwit
tfu,
А говорят и за 7

Мне с детства нравится "Манчестер Юнайтед". Я хочу играть в одном из топ-клубов Европы. Это правда, что особенно я импонирую чемпионату Англии. Это одна из лучших лиг, вместе с испанской и немецкой. Премьер-лига очень хороша, это совершенно сумасшедший чемпионат. Многие из моих коллег там играют. Посмотрим, окажусь ли я там. Я все еще молод, мне только 26 лет

relaxed


"Спартак" большой клуб в нашей стране,а,те кто пишет болеет за "Спартак" на этом сайте в основном люди с умом ясли..к чему этот твой архивный материал,не поленился написать и смайл в добавок не забыл поставить..из за большого ума конечно.Он действительно хотел играть а топ клубе Евро и все для этого делал,чтоб туда попасть,ведущий игрок и в клубах где играл и в сборной своей страны: чемпион,кубок и супер кубок Бельгии,в России точь точь тоже самое,в Португалии также обладатель какой то трофеи в составе "Бенфики",если верить прессе в "Зените получал 3 миллиона Евро,без бонусов и премии и сколько лет он в России и сколько заработал,можешь калькулятор взять..и как раз поэтому именно ему предлагают такие деньги,который действительно видел себя в топ клубе Евро.А,почему футболисты стремятся попасть в такие клубы,главная причина опять деньги,в таких клубах всегда большие деньги,только постоянное участие в лиге чемпионов чего стоит..Витсель переходил в действительно в топ клуб мира,каким является "Ювентус" и нет сомнения с Китайцами которые вышли на него был торг..точные цифры не знаю,ну скажем в Италлии его сумма гонорара была 5 мил.по прессе Китай предлагает 25,наверно на 10,15 или 20 Витсель не соглашался,это конечно все предположения и цифры уверен неверные, что пишет пресса,но ,то что Витселью предложили гораздо выше гонорара чем в Италии однозначно и почему человек должен лишить такие деньги своей семье,(после футбола где он таких денег заработает)..ради своего удовольствия,что он великом клубе,или ради ишаков болельщиков типа тебя,что сказанное когда то он должен обязательно выполнит не смотря не на что,даже отказаться от 50 миллионов только за 2 года...м.дак ты и такие,как ты,просто м.удак

ясли,пля.
Регистрация: 6.09.2011
№23 Написал: roodwit (Сегодня, 21:08) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Kytarba,
Думаешь я буду читать что ты тут написал убогий ))
Регистрация: 30.12.2016
№22 Написал: Kytarba Сочи (Сегодня, 21:06) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Химки»
Цитата: roodwit
tfu,
А говорят и за 7

Мне с детства нравится "Манчестер Юнайтед". Я хочу играть в одном из топ-клубов Европы. Это правда, что особенно я импонирую чемпионату Англии. Это одна из лучших лиг, вместе с испанской и немецкой. Премьер-лига очень хороша, это совершенно сумасшедший чемпионат. Многие из моих коллег там играют. Посмотрим, окажусь ли я там. Я все еще молод, мне только 26 лет

relaxed


"Спартак" большой клуб в нашей стране,а,те кто пишет болеет за "Спартак" на этом сайте в основном люди с умом ясли..к чему этот твой архивный материал,не поленился написать и смайл в добавок не забыл поставить..из за большого ума конечно.Он действительно хотел играть а топ клубе Евро и все для этого делал,чтоб туда попасть,ведущий игрок и в клубах где играл и в сборной своей страны: чемпион,кубок и супер кубок Бельгии,в России точь точь тоже самое,в Португалии также обладатель какой то трофеи в составе "Бенфики",если верить прессе в "Зените получал 3 миллиона Евро,без бонусов и премии и сколько лет он в России и сколько заработал,можешь калькулятор взять..и как раз поэтому именно ему предлагают такие деньги,который действительно видел себя в топ клубе Евро.А,почему футболисты стремятся попасть в такие клубы,главная причина опять деньги,в таких клубах всегда большие деньги,только постоянное участие в лиге чемпионов чего стоит..Витсель переходил в действительно в топ клуб мира,каким является "Ювентус" и нет сомнения с Китайцами которые вышли на него был торг..точные цифры не знаю,ну скажем в Италлии его сумма гонорара была 5 мил.по прессе Китай предлагает 25,наверно на 10,15 или 20 Витсель не соглашался,это конечно все предположения и цифры уверен неверные, что пишет пресса,но ,то что Витселью предложили гораздо выше гонорар чем в Италии однозначно и почему человек должен лишить такие деньги своей семье,(после футбола где он таких денег заработает)..ради своего удовольствия,что он великом клубе,или ради ишаков болельщиков типа тебя,что сказанное когда то он должен обязательно выполнит не смотря не на что,даже отказаться от 50 миллионов только за 2 года...м.дак ты и такие,как ты,просто м.удак
Регистрация: 17.03.2008
№21 Написал: Prokurator Столица империи (Сегодня, 21:06) #
  • -1
  •  (1)
online

Аплодисменты ЭГМ. И мои неохотные извинения. Был уверен, что мы прошляпили этот трансфер еще полгода-год назад. Халк и Витсель за что пришли, за то ушли. Времена действительно меняются, скупать задорого звезд из Европы у российских клубов больше не получится - теперь Россия нужна только как воздушный коридор до Китая, поэтому толк и прок будет и от не очень любимого мной Луческу - это реальная возможность доставать хороших игроков с рынков, которые еще не вычесаны Европой и Китаем подчистую.
Браво, Зенит. Наверняка, не без большой доли везения... но где бы был футбольный мир без Фортуны.


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Верните нормальные смайлы, не позорьтесь
Регистрация: 3.04.2010
№20 Написал: myspartaksuperclub (Сегодня, 21:02) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Федя Погорелов
теперь будут нам всяких негров покупать

это наш спартаковский рынок, так что на чужой каравай рот не разевай.


--------------------
болельщик спартака и в лихие 90-е
Регистрация: 15.12.2016
№19 Написал: utekay Россия (Сегодня, 20:54) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
ещё один поток...росскитайский


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№18 Написал: Fratelli Питер (Сегодня, 20:52) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Спасибо за всё
Регистрация: 17.10.2016
№17 Написал: Федя Погорелов (Сегодня, 20:52) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Ну вот и покинул наш самый северный город миллионер последний нормальный игрок,совсем наш зенит обнищал,теперь будут нам всяких негров покупать(главное чтобы меня не выгнали,хочу и дальше радовать болельщиков зенита своими шутками в эфире матч тв


--------------------
Лучший комментатор страны и болельщик зенита с 1984 года!
Регистрация: 3.01.2017
№16 Написал: myspartaksuperclub (Сегодня, 20:47) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
зенит провернул выгодную сделку, а таски ушел от нас за 1евролям.

Цитата: Drumer

пичинён это Спартак, сейчас вроде как очередного Мукунку хотят подписать

к нам приходит адриано из самого милана, главное почти даром.


--------------------
болельщик спартака и в лихие 90-е
Регистрация: 15.12.2016
№15 Написал: myzetinsuperclub (Сегодня, 20:32) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Drumer
Цитата: myzetinsuperclub
Ну вот ушел из нашего зенита пиченена последний нормальный игрок,радует что на повышение ушел,удачи ему!

пичинён это Спартак, сейчас вроде как очередного Мукунку хотят подписать

Не знаю нечего о Спартаке,но слышал Цска уже все игроки мира отказали,даже Марков из фнл отказался ехать на просмотр,цска печенену трудно будет остаться в пятерке,но мы болельщики зенита верим в вас


--------------------
Болею за зенит с 2007
Регистрация: 6.10.2016
№14 Написал: Drumer Тверь (Сегодня, 20:29) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: myzetinsuperclub
Ну вот ушел из нашего зенита пиченена последний нормальный игрок,радует что на повышение ушел,удачи ему!

пичинён это Спартак, сейчас вроде как очередного Мукунку хотят подписать
Регистрация: 11.01.2009
№13 Написал: scikuni (Сегодня, 20:27) #
  • -6
  •  (8)

tfu,
неправильный вопрос зачему ему бомжатник


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пожалста свиньи больше минусов!
Регистрация: 18.05.2016
№12 Написал: MIG Piter (Сегодня, 20:21) #
  • 0
  •  (4)

чую, Миллер с китайцами отрабатывают схему наеба ФФП
продать Халка и Витселя через пять лет за те же деньги, что и взяли - да в жизнь бы не поверил

и да, скоро у еврогейцев бомбанет - будут давить на ФИФА и введения ФФП в Азии laughing


--------------------
http://fckrasnodar.ru/academy/info/photo/
Регистрация: 12.06.2008
№11 Написал: myzetinsuperclub (Сегодня, 20:21) #
  • -4
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
Ну вот ушел из нашего зенита пиченена последний нормальный игрок,радует что на повышение ушел,удачи ему!

Олдовый болельщик зенита с 2007 года!


--------------------
Болею за зенит с 2007
Регистрация: 6.10.2016
№10 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 20:20) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Drumer
Цитата: tfu
ждем Мертенса

зачем он вам? Луческу в Бразилии и получше напа найдёт

Действительно зачем нам лучший игрок Бельгии (по мнению болельщиков)


--------------------
КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
№9 Написал: roodwit (Сегодня, 20:17) #
  • -4
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
tfu,
А говорят и за 7

Мне с детства нравится "Манчестер Юнайтед". Я хочу играть в одном из топ-клубов Европы. Это правда, что особенно я импонирую чемпионату Англии. Это одна из лучших лиг, вместе с испанской и немецкой. Премьер-лига очень хороша, это совершенно сумасшедший чемпионат. Многие из моих коллег там играют. Посмотрим, окажусь ли я там. Я все еще молод, мне только 26 лет

relaxed
Регистрация: 30.12.2016
№8 Написал: Drumer Тверь (Сегодня, 20:13) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: tfu
ждем Мертенса

зачем он вам? Луческу в Бразилии и получше напа найдёт
Регистрация: 11.01.2009
№7 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 20:12) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Хитрый Лис
Цитата: tfu
Для конкуренции или ты думаешь кокорин сможет нам выигрывать матчи?

а помоложе никого для конкуренции не найти?

и кто к нам в чемп поедет помоложе?Либо ценник заломят, либо не поедеут, либо не уровень


--------------------
КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
№6 Написал: Drumer Тверь (Сегодня, 20:12) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
ЦСКА
мечтал о Юве, а уехал в Китай... истинный футболист
Регистрация: 11.01.2009
№5 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 20:11) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: tfu
Для конкуренции или ты думаешь кокорин сможет нам выигрывать матчи?

а помоложе никого для конкуренции не найти?
Регистрация: 19.03.2010
№4 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 20:06) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Хитрый Лис
Цитата: tfu
ждем Мертенса

ему в мае 30, нах нужен...

Для конкуренции или ты думаешь кокорин сможет нам выигрывать матчи?


--------------------
КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
№3 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 20:05) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: tfu
ждем Мертенса

ему в мае 30, нах нужен...
Регистрация: 19.03.2010
№2 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 20:04) #
  • +3
  •  (17)
Болеет за:
«Зенит»
Удачи и спасибо за всё.На поле Аксель всегда выкладывался полностью.Профи.Ну и отдельно спасибо за то,что регулярно отгружал великому Пищевику.Каждый такой гол грел сердце. sunglasses
Регистрация: 25.03.2015
№1 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 20:03) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
за 21 лям говорят, удачи Аксель, чтож будет интересно после перерыва посмотреть на обновленную команду,ждем Мертенса


--------------------
КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
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