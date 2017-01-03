Альберто Аквилани на правах аренды перешел в "Сассуоло"

Полузащитник "Пескары" Альберто Аквилани до конца сезона будет выступать за "Сассуоло" на правах аренды, информирует пресс-служба нового клуба хавбека.



В текущем сезоне итальянец сыграл за "Пескару" в 9-ти матчах, отметившись 1 голом и 1 ассистом.