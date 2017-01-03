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Альберто Аквилани на правах аренды перешел в "Сассуоло"

Полузащитник "Пескары" Альберто Аквилани до конца сезона будет выступать за "Сассуоло" на правах аренды, информирует пресс-служба нового клуба хавбека.

В текущем сезоне итальянец сыграл за "Пескару" в 9-ти матчах, отметившись 1 голом и 1 ассистом.
Теги: Пескара Сассуоло Трансферы
Сегодня, 21:10
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