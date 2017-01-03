Сэм Эллардайс: того, кто составлял календарь АПЛ, нужно уволить

Главный тренер "Кристал Пэлас" Сэм Эллардайс критично высказался о календаре АПЛ в рождественский период.



"Я не знаю, кто составлял календарь, но его нужно уволить", - цитирует Эллардайса ESPN.