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Сэм Эллардайс: того, кто составлял календарь АПЛ, нужно уволить

Главный тренер "Кристал Пэлас" Сэм Эллардайс критично высказался о календаре АПЛ в рождественский период.

"Я не знаю, кто составлял календарь, но его нужно уволить", - цитирует Эллардайса ESPN.
Теги: Эллардайс Кристал Пэлас
Вчера, 22:05
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