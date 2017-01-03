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Жозе Моуринью: Погба будет непросто выиграть "Золотой мяч"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью оценил шансы полузащитника команды Поля Погба выиграть "Золотой мяч".

"Если Поль продолжит прогрессировать, то он станет феноменальным футболистом. Любой игрок должен постоянно развиваться. Майклу Кэррику уже 35 лет, и он продолжает совершенствоваться. Погба отличают прекрасный дальний удар, хорошая игра головой и исполнение стандартов. Необходимо изменить менталитет людей - голкипер никогда не выиграет "Золотой мяч", у защитников шансов тоже почти нет, нелегко это сделать и хавбекам", - цитирует Моуринью A Bola.
Теги: Моуринью Погба Манчестер Юнайтед
Вчера, 22:18
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№1 Написал: Drumer Тверь (Вчера, 22:28) #
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Болеет за:
ЦСКА
он его никогда и не выиграет, посредственный игрок и явно не уровня МЮ
Регистрация: 11.01.2009
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