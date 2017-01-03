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Рональд Куман может возглавить "Барселону"

Главный тренер "Эвертона" Рональд Куман может возглавить "Барселону", информирует Sport Italia.

Такое развитие событий возможно в том случае, если нынешний наставник каталонцев Луис Энрике будет отправлен в отставку. Сообщается, что "сине-гранатовые" уже провели предварительные переговоры с 53-летним специалистом.
Теги: Куман Энрике Барселона
Вчера, 22:21
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3
(2)
№3 Написал: Карелия Петрозаводск (Вчера, 23:06) #
  • +1
  •  (1)

Куман блестал в Барсе.Может и блеснёт как тренер


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Лучше пузо от пива,чем горб от работы. Самый звонкий крик-ТИШИНА,самый яркий свет-НОЧЬ.(Пикник)
Регистрация: 15.04.2009
№2 Написал: Савелий Россия (Вчера, 22:30) #
  • 0
  •  (4)

Бред... Итальянский источник о Испанском гранде....???
Регистрация: 28.12.2015
№1 Написал: Drumer Тверь (Вчера, 22:26) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Барсу и Карпин может возглавить с таким то составом
Регистрация: 11.01.2009
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