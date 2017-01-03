Рональд Куман может возглавить "Барселону"

Главный тренер "Эвертона" Рональд Куман может возглавить "Барселону", информирует Sport Italia.



Такое развитие событий возможно в том случае, если нынешний наставник каталонцев Луис Энрике будет отправлен в отставку. Сообщается, что "сине-гранатовые" уже провели предварительные переговоры с 53-летним специалистом.