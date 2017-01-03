Кевин Бериго сменит "Монпелье" на "Анже"

Нападающий "Монпелье" Кевин Бериго продолжит карьеру в "Анже", сообщает официальный сайт французского клуба.



Форвард присоединился к новой команде на правах аренды до конца нынешнего сезона с правом выкупа.