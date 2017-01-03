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Норберт Майер возглавил "Кайзерслаутерн"

Бывший главный тренер "Дармштадта" Норберт Майер принял "Кайзерслаутерн", сообщает официальный сайт клуба.

Соглашение рассчитано до лета 2018-го года.

В настоящий момент "Кайзерслаутерн" занимает 13-е место, набрав после 17-ти туров 19 очков во Второй Бундеслиге.
Вчера, 22:49
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