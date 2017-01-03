Норберт Майер возглавил "Кайзерслаутерн"

Бывший главный тренер "Дармштадта" Норберт Майер принял "Кайзерслаутерн", сообщает официальный сайт клуба.



Соглашение рассчитано до лета 2018-го года.



В настоящий момент "Кайзерслаутерн" занимает 13-е место, набрав после 17-ти туров 19 очков во Второй Бундеслиге.