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Марко Девич: "Олимпик"? Не могу ничего сказать

Украинский нападающий Марко Девич, который покинул "Рубин", поделился планами на будущее.

"Я ближайшие дни проведу в Сербии. Думаю, после 7 января будет какая-то конкретика. "Олимпик"? Не могу ничего сказать. Все – после 7 января", – цитирует Девича Football 24.
Теги: Девич Рубин Олимпик
Вчера, 23:22
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