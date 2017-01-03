Антуан Гризманн: я счастлив и наслаждаюсь игрой в "Атлетико"

Нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн отказался комментировать слухи о возможном интересе со стороны "Манчестер Юнайтед".



"Я счастлив и наслаждаюсь игрой в "Атлетико". Я хочу попробовать и вернуть доверие и то внимание, что люди в "Атлетико" всегда демонстрировали мне. Больше не спрашивайте меня о моём будущем", — цитирует Гризманна AS.