Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

Болельщики "Ротерхэма" выставили клуб на аукцион

Болельщики "Ротерхэм Юнайтед" выставили свою команду на интернет-аукцион eBay. Автор объявления оценил стоимость клуба в 65,9 тысяч фунтов. В лот входят не только игроки, но и стадион, на котором играет команда.

"У футболистов команды нет воли и желания побеждать. Они получают бешеные гонорары, в то время как фанаты тратят тяжело заработанные деньги на просмотр игры, которую смело можно назвать душем из фекалий. Помимо денег, готов рассмотреть обмен клуба на сломанную газонокосилку или мешок попкорна", - написал автор объявления.
Вчера, 23:49
Напечатать
1
(1)
№1 Написал: Сибирячок (Вчера, 23:55) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Сибирь»
Для продажи клуба надо сначала стать его владельцем. Купи, потом продавай.


--------------------
В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.