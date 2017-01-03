Болельщики "Ротерхэма" выставили клуб на аукцион

Болельщики "Ротерхэм Юнайтед" выставили свою команду на интернет-аукцион eBay. Автор объявления оценил стоимость клуба в 65,9 тысяч фунтов. В лот входят не только игроки, но и стадион, на котором играет команда.



"У футболистов команды нет воли и желания побеждать. Они получают бешеные гонорары, в то время как фанаты тратят тяжело заработанные деньги на просмотр игры, которую смело можно назвать душем из фекалий. Помимо денег, готов рассмотреть обмен клуба на сломанную газонокосилку или мешок попкорна", - написал автор объявления.