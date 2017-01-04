"Сельта" и "Эйбар" разгромили соперников в 1/8 финала Кубка Испании

"Валенсия" дома потерпела поражение от "Сельты", а "Осасуна" дома уступила "Эйбару" в матчах 1/8 финала Кубка Испании.



Ответные матчи за выход в четвертьфинал пройдут 12 января.



Кубок Испании. 1/8 финала.



"Валенсия" - "Сельта" - 1:4



Голы: Аспас, 3, Бонгонда, 14, Васс, 19, Парехо, 58, Гвидетти, 75



"Валенсия": Доменек, Сикейра, Хименес, Канселу, Суарес, Медран (Баккали, 61), Парехо, Перес (Солер, 46), Эль-Хаддади, Родриго (Мир, 79), Лоренсо



"Сельта": Альварес, Хонни, Ронкалья, Кабраль, Мальо, Диас, Радоя, Эрнандес (Диоп, 78), Васс (Систо, 84), Аспас (Гвидетти, 72), Бонгонда



Предупреждения: Медран, 23, Перес, 25, Альварес, 57, Эль-Хаддади, 57, Сикейра, 68.





"Осасуна" - "Эйбар" - 0:3



Голы: Нано, 28, Бебе, 75, Гонсалес, 90



"Осасуна": Фернандес, Буньюэль, Фуэнтес (Вергара, 79), Санхурхо, Боннин, Маркес, Гарсия (Чаушич, 46), Фаусто, Торрес (Беренгер, 46), Риера, Леон



"Эйбар": Йоэль, Арбилья, дос Сантос, Гальвес, Луна (Капа, 80), Гонсалес, Ривера, Эскаланте (Рико, 68), Пенья, Бебе, Нано (Гарсия, 73)



Предупреждения: Арбилья, 41, Гарсия, 45, Ривера, 60, Риера, 86.