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"Зенит" не станет отпускать Николаса Ломбертса в январе

Защитник "Зенита" Николас Ломбертс не вернется в бельгийский чемпионат в январе, передает "Sports.ru" со ссылкой на бельгийские СМИ.

Сообщается, что центральный защитник останется в Санкт-Петербурге до конца сезона. Ломбертс по-прежнему является важным игроком для питерского клуба.
Теги: Зенит Ломбертс
Сегодня, 00:40
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