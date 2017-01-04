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"Арсенал" на последних минутах ушел от поражения в матче с "Борнмутом"

В матче 20-го тура чемпионата Англии "Борнмут" дома в меньшинстве не удержал победу над "Арсеналом".

Чемпионат Англии. 20 тур

"Борнмут" - "Арсенал" - 3:3

Голы: Дэниелс, 16, Уилсон, 20, Фрейзер, 56, Санчес, 70, Перес, 75, Жиру, 90+2

"Борнмут": Боруц, Фрэнсис, Дэниелс, Кук, Аке, Гослинг, Станислас, Артер, Фрейзер (Смит, 68), Уилсон (Б. Смит, 90+1), Кинг (Сурман, 63)

"Арсенал": Чех, Бельерин, Монреаль, Мустафи, Косельни (Паулиста, 64), Джака, Рэмси, Коклен (Окслейд-Чемберлен, 28), Жиру, Санчес, Айуоби (Перес, 63)

Предупреждения: Бельерин, 32, Кук, 44, Рэмси, 45+3, Мустафи, 80, Боруц, 86

Удаления: Фрэнсис, 82,
Теги: Арсенал Борнмут
Сегодня, 00:44
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№1 Написал: iDEAD Череповец (Сегодня, 00:54) #
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судья такое чмо что просто слов нет .. сначала дал играть жестко , а потом фол который на желтую то не тянул оценил на красную .
Регистрация: 29.03.2013
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