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Вячеслав Шевчук: Спаллетти звал меня в "Зенит", но трансфер сорвался

Бывший защитник донецкого "Шахтера" Вячеслав Шевчук рассказал о несостоявшемся трансфере в "Зенит".

– Вы все-таки могли оказаться в "Зените" – Луческу рассказывал, что вас хотел видеть Спаллетти. Почему не сложились?

– Я был не против, если "Шахтер" меня отпустит. Сначала они хотели выкупить мой контракт, потом взять в аренду... Не знаю, почему не получилось.

У меня же никогда не было агента. Это всегда сложно психологически - последние лет шесть я продлевал контракт в последний месяц. В такой ситуации ты должен показывать свой уровень до конца. А не так, что подписал на пять лет – и сидишь, можешь даже не играть, а деньги получаешь, - цитирует Шевчука Tribuna.com.

Напомним, что Вячеслав Шевчук в конце 2016 года завершил карьеру.
Теги: Зенит
Сегодня, 00:59
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