"Сток Сити" переиграл "Уотфорд", "Кристал Пэлас" уступил "Суонси"

Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Новости партнеров
Лента новостей:
Вчера 23:49
Болельщики "Ротерхэма" выставили клуб на аукцион (1)
Болельщики "Ротерхэма" выставили клуб на аукцион (1)
Вчера 23:22
Марко Девич: "Олимпик"? Не могу ничего сказать
Марко Девич: "Олимпик"? Не могу ничего сказать
Вчера 23:15
"Наполи" объявил о переходе Паволетти
"Наполи" объявил о переходе Паволетти
Вчера 23:11
"Интер" рассчитывает заполучить Марко Верратти
"Интер" рассчитывает заполучить Марко Верратти
Вчера 22:49
Норберт Майер возглавил "Кайзерслаутерн"
Норберт Майер возглавил "Кайзерслаутерн"
Вчера 22:28
Кевин Бериго сменит "Монпелье" на "Анже"
Кевин Бериго сменит "Монпелье" на "Анже"
Вчера 22:21
Рональд Куман может возглавить "Барселону" (3)
Рональд Куман может возглавить "Барселону" (3)
Вчера 22:18
Жозе Моуринью: Погба будет непросто выиграть "Золотой мяч" (1)
Жозе Моуринью: Погба будет непросто выиграть "Золотой мяч" (1)
Вчера 21:44
Полузащитник "Генка" перейдет в "Лестер"
Полузащитник "Генка" перейдет в "Лестер"
Вчера 21:30
Хесус Навас может вернуться в "Севилью" (6)
Хесус Навас может вернуться в "Севилью" (6)
Вчера 21:21
Джонатан Менса перешел в клуб МЛС "Коламбус Крю"
Джонатан Менса перешел в клуб МЛС "Коламбус Крю"
Вчера 21:04
Пол Клемент официально возглавил "Суонси"
Пол Клемент официально возглавил "Суонси"
Вчера 20:42
СМИ: "Зенит" заработал на продаже Витселя 21 миллион евро (38)
СМИ: "Зенит" заработал на продаже Витселя 21 миллион евро (38)
Вчера 20:11
Вячеслав Матюшенко: Милевский остаётся в "Тосно" (1)
Вячеслав Матюшенко: Милевский остаётся в "Тосно" (1)
Вчера 19:27
"Реал" может отдать "Ювентусу" Морату взамен на Дибалу (1)
"Реал" может отдать "Ювентусу" Морату взамен на Дибалу (1)
Вчера 19:19
Хуан Итурбе прошел медосмотр в "Торино"
Хуан Итурбе прошел медосмотр в "Торино"
Вчера 18:27
На пост главного тренера "Анжи" рассматриваются Александр Григорян, Леонид Назаренко и Карпин (10)
На пост главного тренера "Анжи" рассматриваются Александр Григорян, Леонид Назаренко и Карпин (10)
Вчера 18:10
Дрис Мертенс может продолжить карьеру в "Зените" (36)
Дрис Мертенс может продолжить карьеру в "Зените" (36)
Вчера 18:04
Бартош Бережински перейдет в "Сампдорию"
Бартош Бережински перейдет в "Сампдорию"
Вчера 17:34
Томас Вермален получил очередную травму
Томас Вермален получил очередную травму
Вчера 17:04
Бакари Санья: мы сражались вдесятером против двенадцати (3)
Бакари Санья: мы сражались вдесятером против двенадцати (3)
Вчера 16:45
Эдинсон Кавани продлит контракт с "ПСЖ"
Эдинсон Кавани продлит контракт с "ПСЖ"
Вчера 16:31
"Арсенал" проявляет интерес к Миралему Пьяничу
"Арсенал" проявляет интерес к Миралему Пьяничу
Вчера 16:12
Пепе выбыл из строя на месяц
Пепе выбыл из строя на месяц
"Сток Сити" переиграл "Уотфорд", "Кристал Пэлас" уступил "Суонси"
Завершились матчи 20-го тура первенства Англии.
Чемпионат Англии. 20 тур
"Сток Сити" - "Уотфорд" - 2:0
Голы: Шоукросс, 45+3, Крауч, 49
"Сток Сити": Грант, Питерс, Инди, Шоукросс, Джонсон, Аллен, Адам (Уилан, 84), Диуф (Афеллай, 68), Крауч, Уолтерс, Арнаутович
"Уотфорд": Гомес, Кабазель, Холебас, Бритос, Кабул, Прёдль (Фоливи, 81), Гедиура (Синклейр, 69), Капу, Дукуре, Бехрами (Игало, 46), Дини
Предупреждения: Диуф, 19, Дукуре, 76, Кабазель, 90+1.
"Кристал Пэлас" - "Суонси Сити" - 1:2
Голы: Моусон, 42, Заха, 83, Ранхель, 88
"Кристал Пэлас": Хеннесси, Уорд, Келли (Матч, 90+1), Томкинс, Делейни, Панчеон, Таунсенд (Сако, 53), Ледли, Кабай, Заха, Бентеке (Кэмпбелл, 46)
"Суонси Сити": Фабиански, Нотон, Тейлор (Ранхель, 71), Фернандес, Моусон, Сун Юн, Корк, Фултон (Фер, 69), Рутледж (Дайер, 80), Сигурдссон, Льоренте
Предупреждения: Льоренте, 15, Келли, 77, Томкинс, 90+2
Чемпионат Англии. 20 тур
"Сток Сити" - "Уотфорд" - 2:0
Голы: Шоукросс, 45+3, Крауч, 49
"Сток Сити": Грант, Питерс, Инди, Шоукросс, Джонсон, Аллен, Адам (Уилан, 84), Диуф (Афеллай, 68), Крауч, Уолтерс, Арнаутович
"Уотфорд": Гомес, Кабазель, Холебас, Бритос, Кабул, Прёдль (Фоливи, 81), Гедиура (Синклейр, 69), Капу, Дукуре, Бехрами (Игало, 46), Дини
Предупреждения: Диуф, 19, Дукуре, 76, Кабазель, 90+1.
"Кристал Пэлас" - "Суонси Сити" - 1:2
Голы: Моусон, 42, Заха, 83, Ранхель, 88
"Кристал Пэлас": Хеннесси, Уорд, Келли (Матч, 90+1), Томкинс, Делейни, Панчеон, Таунсенд (Сако, 53), Ледли, Кабай, Заха, Бентеке (Кэмпбелл, 46)
"Суонси Сити": Фабиански, Нотон, Тейлор (Ранхель, 71), Фернандес, Моусон, Сун Юн, Корк, Фултон (Фер, 69), Рутледж (Дайер, 80), Сигурдссон, Льоренте
Предупреждения: Льоренте, 15, Келли, 77, Томкинс, 90+2
|Информация
|Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.