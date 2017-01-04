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"Сток Сити" переиграл "Уотфорд", "Кристал Пэлас" уступил "Суонси"

Завершились матчи 20-го тура первенства Англии.

Чемпионат Англии. 20 тур

"Сток Сити" - "Уотфорд" - 2:0

Голы: Шоукросс, 45+3, Крауч, 49

"Сток Сити": Грант, Питерс, Инди, Шоукросс, Джонсон, Аллен, Адам (Уилан, 84), Диуф (Афеллай, 68), Крауч, Уолтерс, Арнаутович

"Уотфорд": Гомес, Кабазель, Холебас, Бритос, Кабул, Прёдль (Фоливи, 81), Гедиура (Синклейр, 69), Капу, Дукуре, Бехрами (Игало, 46), Дини

Предупреждения: Диуф, 19, Дукуре, 76, Кабазель, 90+1.


"Кристал Пэлас" - "Суонси Сити" - 1:2

Голы: Моусон, 42, Заха, 83, Ранхель, 88

"Кристал Пэлас": Хеннесси, Уорд, Келли (Матч, 90+1), Томкинс, Делейни, Панчеон, Таунсенд (Сако, 53), Ледли, Кабай, Заха, Бентеке (Кэмпбелл, 46)

"Суонси Сити": Фабиански, Нотон, Тейлор (Ранхель, 71), Фернандес, Моусон, Сун Юн, Корк, Фултон (Фер, 69), Рутледж (Дайер, 80), Сигурдссон, Льоренте

Предупреждения: Льоренте, 15, Келли, 77, Томкинс, 90+2
Сегодня, 01:17
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