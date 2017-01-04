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"Атлетико" на выезде добился победы над "Лас-Пальмасом" в матче Кубка Испании
Завершились первые матчи 1/8 финала Кубка Испании. "Атлетико" на выезде уверенно переиграл "Лас-Пальмас", "Депортиво" и "Алавес" сыграли вничью.
Кубок Испании. 1/8 финала
"Лас-Пальмас" - "Атлетико" М - 0:2
Голы: Коке, 23, Гризманн, 51
"Лас-Пальмас": Лисоайн, Симон, Кастельяно, Гарсия, Айтами, Роке (Кастельяно, 68), Эрнан, Гомес, Виера (Боатенг, 73), Асдрубал (Гарсия, 78), Эль-Зхар
"Атлетико" М: Мойя, Врсалько, Луис, Савич, Годин, Хуанфран (Корреа, 63), Габи (Гайтан, 75), Коке, Сауль, Гризманн, Гамейро (Хименес, 64)
Предупреждения: Коке, 30, Габи, 47, Врсалько, 71, Гарсия, 81, Боатенг, 81.
"Депортиво" - "Алавес" - 2:2
Голы: Сантос, 3, Мендес, 45+2, Гама, 73, Хоселу, 90+3
"Депортиво": Рубен, Аррибас, Альбентоса, Луизинью, Хуанфран, Гама, Москера, Чолак (Гильерме, 61), Борхес (Пинчи, 61), Морено (Валье, 72), Хоселу
"Алавес": Ортола, Лагуардия, Феддаль, Франсуа, Фемения, Мендес, Крстичич (Торрес, 88), Камараса (Гарсия, 72), Льоренте, Катай (Гомес, 76), Сантос
Предупреждения: Мендес, 54, Крстичич, 64, Луизинью, 71, Хоселу, 90+4.
Кубок Испании. 1/8 финала
"Лас-Пальмас" - "Атлетико" М - 0:2
Голы: Коке, 23, Гризманн, 51
"Лас-Пальмас": Лисоайн, Симон, Кастельяно, Гарсия, Айтами, Роке (Кастельяно, 68), Эрнан, Гомес, Виера (Боатенг, 73), Асдрубал (Гарсия, 78), Эль-Зхар
"Атлетико" М: Мойя, Врсалько, Луис, Савич, Годин, Хуанфран (Корреа, 63), Габи (Гайтан, 75), Коке, Сауль, Гризманн, Гамейро (Хименес, 64)
Предупреждения: Коке, 30, Габи, 47, Врсалько, 71, Гарсия, 81, Боатенг, 81.
"Депортиво" - "Алавес" - 2:2
Голы: Сантос, 3, Мендес, 45+2, Гама, 73, Хоселу, 90+3
"Депортиво": Рубен, Аррибас, Альбентоса, Луизинью, Хуанфран, Гама, Москера, Чолак (Гильерме, 61), Борхес (Пинчи, 61), Морено (Валье, 72), Хоселу
"Алавес": Ортола, Лагуардия, Феддаль, Франсуа, Фемения, Мендес, Крстичич (Торрес, 88), Камараса (Гарсия, 72), Льоренте, Катай (Гомес, 76), Сантос
Предупреждения: Мендес, 54, Крстичич, 64, Луизинью, 71, Хоселу, 90+4.
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