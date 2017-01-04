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Польский клуб решил не продлевать контракт с бывшим форвардом ЦСКА Давидом Янчиком

Бывший нападающий ЦСКА Давид Янчик находится без команды. Напомним, последний клуб 29-летнего футболиста "Сандецья" из первой польской лиги разорвал с ним контракт.

"Янчик больше не является игроком нашего клуба. Совет директоров после разговора с тренерским штабом решил не продлевать контракт, который истек в конце декабря.

Мы благодарим Янчика и желаем удачи в будущей карьере!" - сообщается на официальном сайте "Сандецьи".
Сегодня, 01:55
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