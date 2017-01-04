Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

"Халл Сити" уволил главного тренера Майка Фелана

"Халл Сити" объявил о расставании с главным тренером Майком Феланом.

В своем заявлении клуб поблагодарил Фелана за его двухлетнюю работу в качестве помощника главного тренера и главного тренера команды. Также сообщается, что клуб ищет нового тренера, и объявит о его назначении после того, как будет подписан контракт.

54-летний Майк Фелан был назначен главным тренером после отставки Стива Брюса летом 2016 года. "Халл Сити" занимает последнее место в чемпионате Англии, имея в активе 13 очков.
Теги: Халл Сити
Сегодня, 01:59
Напечатать
0
(0)
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.