"Халл Сити" уволил главного тренера Майка Фелана

"Халл Сити" объявил о расставании с главным тренером Майком Феланом.



В своем заявлении клуб поблагодарил Фелана за его двухлетнюю работу в качестве помощника главного тренера и главного тренера команды. Также сообщается, что клуб ищет нового тренера, и объявит о его назначении после того, как будет подписан контракт.



54-летний Майк Фелан был назначен главным тренером после отставки Стива Брюса летом 2016 года. "Халл Сити" занимает последнее место в чемпионате Англии, имея в активе 13 очков.