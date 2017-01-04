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Хави Грасия: не хотел бы ослаблять команды, которые были важными в моей жизни

Главный тренер "Рубина" Хави Грасия ответил на вопрос о том, купил бы он футболиста из "Реала Сосьедад", за который выступал с 1995 по 1999 год.

"У меня нет желания вредить командам, которые важны для меня. Мне всегда предлагают игроков их этих клубов, но я не хотел бы ослаблять команды, которые играли важную роль в моей жизни", - цитирует испанского тренера Mundo Deportivo.
Теги: Грасия Рубин
Сегодня, 08:24
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