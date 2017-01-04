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Игроки, игнорирующие Кубок Африки, могут быть дисквалифицированы

ФИФА может дисквалифицировать игроков, который отказались от вызова в свои сборные на Кубок африканских наций, передает "Советский спорт" со ссылкой на Daily Mail.

Санкции могут коснуться как клубов, так и самих игроков. Клубы могут получить денежный штраф, а игроки могут быть дисквалифицированы на срок проведения турнира.

В статье упомянуты два игрока сборной Камеруна – Жоэль Матип ("Ливерпуль") и Алан Ньом ("Вест Бромвич"). Оба игрока не хотят играть за сборную на грядущем турнире, но Федерация футбола Камеруна собирается добиваться их наказания от ФИФА в случае отказа от вызова.
Сегодня, 08:27
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