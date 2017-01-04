Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

Отец Хамеса Родригеса: мой сын играет в клубе, в котором и должен выступать

Уилсон Родригес, отец полузащитника "Реала" Хамеса Родригеса прокомментировал ситуацию вокруг своего сына.

"При Анчелотти мой сын играл на своей идеальной позиции. Он помогал Модричу и справлялся со своими обязанностями. Теперь Хамес выполняет другую роль и не делает это плохо.

Я знаю, что он скромен и трудолюбив и намерен выполнять требования тренера. Хамес играет в клубе, в котором и должен выступать. Это его мечта, и я верю, что он будет успешен. Нужно лишь доверие Зидана", - цитирует отца Хамеса AS.
Теги: Хамес Родригес Реал
Сегодня, 08:54
Напечатать
0
(0)
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.