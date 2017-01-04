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Евгений Савин: самым успешным был, наверное, 2008 год в "Крыльях Советов" у Слуцкого

Бывший нападающий сборной России Евгений Савин вспомнил эпизоды из своей карьеры, которую он завершил в 2015 году.

"Недавно мы с Леонидом Слуцким обсуждали, что самым успешным был, наверное, 2008 год, когда я играл под руководством Леонида Викторовича в "Крыльях Советов". У нас была очень хорошая команда, большие амбиции. Тогда мы попали в Еврокубки, а я забил, по-моему, 10 мячей и получил второй вызов в сборную России - при Хиддинке.

Первую зарплату получил в "Роторе". Еще не окончившего школу, в 10-м классе меня взяли в дубль, сделали "обособленным парнем". Учеба еще продолжалась, а меня уже был свободный график. Первая зарплата была 300 рублей - на тот момент на эти деньги можно было купить, например, шампунь, постричься и с телеграфа позвонить родителям в Тобольск", - цитируют Савина "Известия".
Теги: Савин
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