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Марко Девич: я хотел бы поблагодарить болельщиков "Рубина"

Бывший нападающий "Рубина" Марко Девич попрощался с болельщиками казанского клуба.

"Дорогие друзья! Я покидаю "Рубин". Я провел в этом замечательном клубе почти три года. Хочу сказать спасибо всем людям, с которыми посчастливилось поработать в "Рубине". Тренерам, руководителям, менеджерам, персоналу клуба, моим партнерам по команде.

Конечно, я хотел бы поблагодарить болельщиков "Рубина". Даже в самые трудные моменты я чувствовал вашу поддержку. "Рубин" навсегда останется в моем сердце! Желаю ему двигаться только вперед! Спасибо за все!" – написал нападающий в Инстаграме.
Теги: Девич Рубин
Сегодня, 09:21
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