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Зинедин Зидан: хочу, чтобы Пепе остался в "Реале"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан заявил, что хотел бы сохранить португальского защитника Пепе, которого зовут клубы из Китая.

"Пепе – это важны игрок для "Реала". Он в команде уже 10 лет и, несомненно, вошел в историю клуба. Хочу, чтобы он остался в "Реале".

Меня интересует лишь то, что он сможет сделать для команды. А остальное мне не интересно", - цитирует Зидана AS.
Теги: Пепе Реал Зидан
Сегодня, 09:24
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