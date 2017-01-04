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"Спартак" поздравил с днем рождения Олега Романцева

Сегодня исполняется 63 года самому титулованному тренеру в истории "Спартака" Олегу Романцеву.

"Олег Романцев выступал за красно-белых с 1976 по 1983 год. В качестве главного тренера он стал самым успешным наставником в истории красно-белых, завоевав с командой больше всего титулов и воспитав сразу несколько поколений незаурядных футболистов.

Под его руководством спартаковцы побеждали в чемпионате СССР 1989 года, девять раз - в 1992, 1993, 1994, 1996 (в качестве президента клуба и тренера-консультанта), 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 годах - выигрывали чемпионаты России, завоевывали Кубок СССР/СНГ 1992 года, трижды - Кубок России (1994, 1998 и 2003), шесть раз становились обладателями Кубка чемпионов Содружества (1993, 1994, 1995, 1999, 2000, 2001) и выходили в полуфиналы трех евротурниров: Кубка чемпионов — 1990/91, Кубка Кубков — 1992/93 и Кубка УЕФА — 1997/98. В 1995 году в Лиге чемпионов подопечные Романцева установили "вечный рекорд" для российских клубов, выиграв шесть матчей группового турнира из шести!

ФК "Спартак-Москва" от всей души поздравляет Олега Ивановича с днем рождения и желает ему крепкого здоровья, благополучия и побед любимой команды!", - говорится на официальном сайте красно-белых.

"Спартак" поздравил с днем рождения Олега Романцева
Теги: Романцев Спартак
Сегодня, 09:28
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10
(2)
№10 Написал: shooter РОССИЯ (Сегодня, 10:12) #
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Здоровье у футболистов должно быть идеальноеkos,
Регистрация: 27.09.2015
№9 Написал: kos Ленинград (Сегодня, 10:08) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
ФК "Спартак-Москва" ... желает ... побед любимой команды!", - говорится на официальном сайте красно-белых.

это как? делать надо победы а не пожелать как здоровья и благополучия, вы там держитесь ОИР
Регистрация: 18.08.2013
№8 Написал: Игорь Владимирович Н. Москва (Сегодня, 10:06) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
С Днем Рождения, Олег Иванович!
Долгих лет и здоровья!


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«Per aspera ad astra».
Регистрация: 17.08.2007
№7 Написал: shooter РОССИЯ (Сегодня, 10:05) #
  • 0
  •  (4)

С днем рождения,спасибо за Спартак.
Регистрация: 27.09.2015
№6 Написал: 4 звезды (Сегодня, 10:00) #
  • +1
  •  (5)

да, "поимел" ОИР многих и много раз и в бак и в гриву, с днюхой, великий тренер!
Регистрация: 7.12.2016
№5 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 09:59) #
  • -5
  •  (5)

Цитата: 1964netto_
Здоровья ОИРу!!!!

Многих и многих литров!
Регистрация: 12.11.2007
№4 Написал: Алексей2010 Антарктида (Сегодня, 09:59) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
С Днем Рождения, легенда!


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Сала хероям. Донбасс - России!
Регистрация: 7.04.2010
№3 Написал: 1964netto_ Казахстан (Сегодня, 09:58) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Здоровья ОИРу!!!!


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Спартак (Москва) с 1978 года и навсегда!!!
Регистрация: 17.05.2009
№2 Написал: Ли Харви Освальд (Сегодня, 09:53) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Легенда. Причем по 100 лям за одно окно тратить не приходилось, и до 1\2 ЛЧ - он дошел, в отличие от обосравшихся синих с белкой голубых


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Пора, товарищи, брать коня за рога!
Регистрация: 18.12.2016
№1 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 09:46) #
  • -8
  •  (10)

Эх, ОИР. Поздравляю с неигравшими при Вас Саленко, Радченко и скандалами в сборной вплоть до Вашего полного ухода из футбола. И еще с удачной продажей 1/2 ЛЧ. Вернее, с удачной отмазой во французском суде. Сейчас бы не отвертелись.
Регистрация: 12.11.2007
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