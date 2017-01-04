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"Манчестер Юнайтед" хочет приобрести Лассана Диарра

Бывший полузащитник "Локомотива" Лассана Диарра может продолжить карьеру на в Англии. На 31-летнего футболиста "Марселя" претендует "Манчестер Юнайтед", информирует Footmercato.

Сообщается, что главный тренер Жозе Моуринью хотел видеть француза в команде еще прошлым летом, Диарра может стать частью сделки по Моргану Шнейдерлену, который может проследовать в "Марсель".
Теги: Манчестер Юнайтед Диарра
Сегодня, 09:51
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