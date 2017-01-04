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Форварду "Спартака" Квинси Промесу исполнилось 25 лет

Сегодня исполняется 25 лет полузащитнику "Спартака" Квинси Промесу.

Голландец дебютировал в составе красно-белых в августе 2014 года, провел с тех пор за красно-белых 78 матчей и забил 37 мячей.

"Поздравляем Квинси с днем рождения и желаем ему крепкого здоровья, ярких матчей и побед в составе "Спартака", - говорится на официальном сайте столичного клуба.
Теги: Спартак Промес
Сегодня, 09:57
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№2 Написал: 4 звезды (Сегодня, 10:23) #
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с др, братуха! blush
Регистрация: 7.12.2016
№1 Написал: shooter РОССИЯ (Сегодня, 10:01) #
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С днем рождения кудесник мяча,желаю в новом
году почаще с ним встречаться.
Регистрация: 27.09.2015
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