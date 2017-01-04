Поль-Жорж Нтеп близок к переходу в "Вольфсбург"

Полузащитник "Ренна" Поль-Жорж Нтеп может стать игроком "Вольфсбурга". Футболист уже дал свое согласие на переход, информирует Le Parisien.



Сумма трансфера составить пять миллионов евро. На Нтепа также претендовали "Марсель" и "Бордо".