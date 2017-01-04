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Филип Озобич: Карпин был строгим, но он умеет и поговорить по душам
25-летний полузащитник "Габалы" Филип Озобич вспомнил про времена, когда он защищал цвета "Спартака".
- Давайте отправимся в недалекое прошлое. В 2008-2013 годах вы защищали цвета московского "Спартака". Как вспоминаете время, проведенное в России?
- Я был очень молод, когда переходил в "Спартак". Мне было всего 18. За "основу" много не играл. Больше за дубль. Спустя два с половиной года меня отдали в аренду, я вернулся в Хорватию.
- Сейчас за "Спартаком" следите? Знаете о его успехах?
- Да, когда есть время, всегда смотрю их игры. Мне известно, что в этом сезоне красно-белые особенно хороши, имеют неплохие шансы на чемпионство. В России болею именно за эту команду и желаю им удачи.
- Сейчас с кем-то из "Спартака" общаетесь?
- Нет, давно ни с кем не говорил. Но если станут чемпионами, обязательно свяжусь с ребятами, поздравлю.
- В ваше время кто был главный весельчак в "Спартаке"? Кто был душой компании? Может, вспомните какую-нибудь веселую историю с его участием?
- Ну, я же в дубле играл, поэтому поддерживал отношения в основном с резервистами. Из первой команды могу отметить Женю Макеева. Помню его всегда веселым, вечно шутящим, смеющимся. Хороший парень.
- Сегодня Джано Ананидзе играет в основном составе "Спартака" и является одним из лидеров сборной Грузии. Какое впечатление он тогда на вас произвел?
- Знаю, что Джано здорово прибавил. У него всегда были хорошие техника и удар. Желаю ему развить успех.
- А что помните о Валерии Карпине?
- Он был отличным игроком, как тренер тоже был хорош. При нем команда неплохо играла, его все уважали. Валерий Георгиевич строг как наставник, но он умеет и поговорить по душам. Всегда знал, когда кому что сказать.
УЕФА
- Давайте отправимся в недалекое прошлое. В 2008-2013 годах вы защищали цвета московского "Спартака". Как вспоминаете время, проведенное в России?
- Я был очень молод, когда переходил в "Спартак". Мне было всего 18. За "основу" много не играл. Больше за дубль. Спустя два с половиной года меня отдали в аренду, я вернулся в Хорватию.
- Сейчас за "Спартаком" следите? Знаете о его успехах?
- Да, когда есть время, всегда смотрю их игры. Мне известно, что в этом сезоне красно-белые особенно хороши, имеют неплохие шансы на чемпионство. В России болею именно за эту команду и желаю им удачи.
- Сейчас с кем-то из "Спартака" общаетесь?
- Нет, давно ни с кем не говорил. Но если станут чемпионами, обязательно свяжусь с ребятами, поздравлю.
- В ваше время кто был главный весельчак в "Спартаке"? Кто был душой компании? Может, вспомните какую-нибудь веселую историю с его участием?
- Ну, я же в дубле играл, поэтому поддерживал отношения в основном с резервистами. Из первой команды могу отметить Женю Макеева. Помню его всегда веселым, вечно шутящим, смеющимся. Хороший парень.
- Сегодня Джано Ананидзе играет в основном составе "Спартака" и является одним из лидеров сборной Грузии. Какое впечатление он тогда на вас произвел?
- Знаю, что Джано здорово прибавил. У него всегда были хорошие техника и удар. Желаю ему развить успех.
- А что помните о Валерии Карпине?
- Он был отличным игроком, как тренер тоже был хорош. При нем команда неплохо играла, его все уважали. Валерий Георгиевич строг как наставник, но он умеет и поговорить по душам. Всегда знал, когда кому что сказать.
УЕФА
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