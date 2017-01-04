Сын Юрия Калитвинцева продолжит карьеру во второй бундеслиге

Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Новости партнеров
Лента новостей:
12:59
Иван Новосельцев: многие удивились, зачем это надо: "У тебя отпуск, а ты тренируешься, отдыхай!" (видео) (4)
Иван Новосельцев: многие удивились, зачем это надо: "У тебя отпуск, а ты тренируешься, отдыхай!" (видео) (4)
10:26
Хавьер Клементе: Роналду должен быть счастливым и гордиться статусом второго игрока в мире (2)
Хавьер Клементе: Роналду должен быть счастливым и гордиться статусом второго игрока в мире (2)
Вчера 23:49
Болельщики "Ротерхэма" выставили клуб на аукцион (2)
Болельщики "Ротерхэма" выставили клуб на аукцион (2)
Вчера 23:22
Марко Девич: "Олимпик"? Не могу ничего сказать
Марко Девич: "Олимпик"? Не могу ничего сказать
Вчера 23:15
"Наполи" объявил о переходе Паволетти
"Наполи" объявил о переходе Паволетти
Вчера 23:11
"Интер" рассчитывает заполучить Марко Верратти
"Интер" рассчитывает заполучить Марко Верратти
Вчера 22:49
Норберт Майер возглавил "Кайзерслаутерн"
Норберт Майер возглавил "Кайзерслаутерн"
Вчера 22:28
Кевин Бериго сменит "Монпелье" на "Анже"
Кевин Бериго сменит "Монпелье" на "Анже"
Вчера 22:21
Рональд Куман может возглавить "Барселону" (2)
Рональд Куман может возглавить "Барселону" (2)
Вчера 22:18
Жозе Моуринью: Погба будет непросто выиграть "Золотой мяч" (2)
Жозе Моуринью: Погба будет непросто выиграть "Золотой мяч" (2)
Вчера 21:44
Полузащитник "Генка" перейдет в "Лестер"
Полузащитник "Генка" перейдет в "Лестер"
Вчера 21:30
Хесус Навас может вернуться в "Севилью" (6)
Хесус Навас может вернуться в "Севилью" (6)
Вчера 21:21
Джонатан Менса перешел в клуб МЛС "Коламбус Крю"
Джонатан Менса перешел в клуб МЛС "Коламбус Крю"
Вчера 21:04
Пол Клемент официально возглавил "Суонси"
Пол Клемент официально возглавил "Суонси"
Вчера 20:42
СМИ: "Зенит" заработал на продаже Витселя 21 миллион евро (45)
СМИ: "Зенит" заработал на продаже Витселя 21 миллион евро (45)
Вчера 20:11
Вячеслав Матюшенко: Милевский остаётся в "Тосно" (1)
Вячеслав Матюшенко: Милевский остаётся в "Тосно" (1)
Сын Юрия Калитвинцева продолжит карьеру во второй бундеслиге
Полузащитник киевского "Динамо" Владислав Калитвинцев подпишет двухлетний контракт с клубом второй немецкой бундеслиги "Эрцгебирге Ауэ".
Соглашение рассчитано до 2019 года, при этом Калитвинцев имеет право разорвать контракт, если клуб не сможет сохранить место во второй бундеслиге.
После 17 туров "Эрцгебирге Ауэ" занимает 17-ю строчку турнирной таблицы. Напомним, Владислав - сын главного тренера московского "Динамо" Юрия Калитвинцева.
Советский спорт
Соглашение рассчитано до 2019 года, при этом Калитвинцев имеет право разорвать контракт, если клуб не сможет сохранить место во второй бундеслиге.
После 17 туров "Эрцгебирге Ауэ" занимает 17-ю строчку турнирной таблицы. Напомним, Владислав - сын главного тренера московского "Динамо" Юрия Калитвинцева.
Советский спорт
|Информация
|Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.