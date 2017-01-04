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Сын Юрия Калитвинцева продолжит карьеру во второй бундеслиге

Полузащитник киевского "Динамо" Владислав Калитвинцев подпишет двухлетний контракт с клубом второй немецкой бундеслиги "Эрцгебирге Ауэ".

Соглашение рассчитано до 2019 года, при этом Калитвинцев имеет право разорвать контракт, если клуб не сможет сохранить место во второй бундеслиге.

После 17 туров "Эрцгебирге Ауэ" занимает 17-ю строчку турнирной таблицы. Напомним, Владислав - сын главного тренера московского "Динамо" Юрия Калитвинцева.

Советский спорт
Сегодня, 11:59
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