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СМИ: Ромуло 11 января станет игроком "Фламенго"

Полузащитник "Спартака" Ромуло в ближайшее время присоединится к бразильскому "Фламенго", передает Uol.

Сообщается, что 26-летний бразилец прибудет в расположение команды из Рио-де-Жанейро 11 января.
Теги: Ромуло Спартак Фламенго
Сегодня, 12:40
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№1 Написал: fd65 (Сегодня, 12:59) #
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Болеет за:
«Спартак»
Жаль, не смог заиграть после трамвы. Удачи ему, может повторит путь Кариоки....
Регистрация: 3.12.2016
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