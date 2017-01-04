Кристиан Нобоа: даже не думал, что у меня будет русская жена и сам стану частью этой культуры

Полузащитник "Ростова" Кристиан Нобоа рассказал о том, как проводит зимние праздники.– Несмотря на то, что я много лет живу в России, каждый Новый год мы проводим на пляже. Там всегда собирается вся семья – родители, братья, сестры. Есть такой обычай: мы делаем чучело, куклу из бумаги, и сжигаем ее. Лицо для этой куклы каждый выбирает сам – такое, которое символизирует для него уходящий год. Это делается для того, чтобы оставить все невзгоды в прошедшем году и войти в новый год чистыми. Сжигается кукла прямо перед наступлением нового года.– Да, мы всегда собираемся на семейный рождественский ужин и готовим индейку, дарим подарки. Это не такой веселый праздник, как Новый год в России, зато более семейный.– На самом деле, рассказывала, но не так много. Я знаю, что все здесь собираются и идут в гости или, например, отправляются в ресторан, в клуб, тусоваться. Моя жена сразу сказала, что для нее и для ее семьи – это обычный день в году.– Разница, конечно, есть. Например, моя супруга заметила, что когда мы находимся дома в Эквадоре, с нами проводят время еще примерно двадцать человек, или, когда едем куда-нибудь, приезжает вся семья с бабушками, дедушками, двоюродными братьями и так далее. У нас, к сожалению, не получается проводить слишком много времени в Латинской Америке, но даже за то время, которое мы проводим там, моя супруга успевала замечать, насколько сильно отличается менталитет, поведение людей. Ольга отметила, что в России немного иначе: семья – это гораздо более узкое понятие.– Нет, ни за что. Даже не думал, что когда-то у меня будет русская жена и сам стану частью этой культуры. Это был большой сюрприз для меня. Когда я только приехал играть, мы познакомились с Ольгой в Казани. Я понял, что хочу быть с ней, вся моя семья поддержала мой выбор, и чуть позже мы поженились. Было немного сложно адаптироваться к другой стране, к другим обычаям, но благодаря сильному характеру мы все пережили и остались вместе, – ответил футболист.