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Агент: впервые слышу об интересе "Спартака" к Оскару Хильемарку

Агент Патрик Мерк, который курирует хавбека "Палермо" Оскара Хильемарка, ответил на вопрос по поводу возможного перехода футболиста в "Спартак".

"Впервые слышу об интересе к Оскару со стороны "Спартака". Я не разговаривал о такой возможности ни с игроком, ни с клубом", - цитирует агента ТАСС.

Напомним, ранее сообщалось, что "Спартак" готов заплатить за полузащитника € 3 млн.
Теги: Спартак
Сегодня, 13:32
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