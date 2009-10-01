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"Зенит" готов заплатить за Андреаса Самариса 20 млн евро

"Зенит" сделал предложение "Бенфике" о приобретении полузащитника Андреаса Самариса, передает A Bola.

Сообщается, что петербургский клуб готов заплатить за 27-летнего футболиста € 20 млн. Сам Самарис не против перехода в "Зенит".
Теги: Зенит Самарис
Сегодня, 14:42
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16
(1)
№16 Написал: Pavel 999 (Сегодня, 16:43) #
  • -2
  •  (2)

новогодний фантик за 20 лямов это ж надо так сорить
Регистрация: 4.08.2016
№15 Написал: robinzen Санкт_петербург (Сегодня, 16:40) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Игрока с лавки - за 20 лямов? У Зенита не менеджмент, а "караул"! если это правда, то - бездари.
Регистрация: 24.09.2013
№14 Написал: parus2nik г.Темрюк,Краснодарский край (Сегодня, 16:30) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Краснодар»
20 лямов..?!Смысл..?..Ну, видимо Газпрому виднее..через три года и за 10 не продадут..
Регистрация: 31.10.2013
№13 Написал: Aleksis Волгоград (Сегодня, 16:03) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Ну и что с того сколько футболист забил главное чтобы был полезен на своей позиции
Регистрация: 31.10.2016
№12 Написал: fd65 (Сегодня, 15:54) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
В предыдущем комментарии ошибся на 1 лям....,думал 21 дадут, однако, недооценил менеджмент зенитовский,сэкономили все-таки, настоящие профессионалы...)))))
Регистрация: 3.12.2016
№11 Написал: fits (Сегодня, 15:21) #
  • +1
  •  (1)

Если это правда, то очень странный трансфер...
За сезон 15-16 провел 40 игр за бенфику и забил 2 гола...
Регистрация: 6.10.2016
№10 Написал: vertel латвия (Сегодня, 15:21) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Не знаю, не видел его игру, но сватать запасного игрока в Зенит, это надо же дойти до такой жизни, а про ценник, вообще,...
Регистрация: 13.11.2009
№9 Написал: art83 (Сегодня, 15:12) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: виталя миронов
купить надо за 40 а потом продать за 10

Ну вы вообще некого не продаете потому-что некого.
Регистрация: 17.09.2010
№8 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 15:07) #
  • -1
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: tiki
20 лямов за него????не шутка ли?

Это по мнению русфутбола, в оригинале было написано: "Зенит готов потратить ЧАСТЬ денег вырученных с продажи Витселя, сумма продажи составляет 20 миллионов"


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КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
№7 Написал: zenit_53 zenit_53 (Сегодня, 15:04) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
деньги на ветер если уж так хочется купить полузащитника купите русского и обойдется на много дешевле
Регистрация: 20.10.2011
№6 Написал: виталя миронов (Сегодня, 15:00) #
  • -1
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
купить надо за 40 а потом продать за 10
Регистрация: 5.08.2016
№5 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 14:58) #
  • -7
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Что теперь подумает про себя Адриано, не говоря уже о "наших чемпионах"???


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№4 Написал: Gotikaoleg Шебекино (Сегодня, 14:53) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
20 млн он этого не стоит. Если Бенфика продаст то это будет у них праздник.


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СПАРТАК НАВСЕГДА В МОЕМ СЕРДЦЕ
Регистрация: 31.10.2011
№3 Написал: tiki Москва (Сегодня, 14:49) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
20 лямов за него????не шутка ли?


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№2 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 14:48) #
  • -3
  •  (5)

И вместо кого? У нас нет классного ЦЗ, но и только.
Регистрация: 12.11.2007
№1 Написал: Ли Харви Освальд (Сегодня, 14:47) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
stuck_out_tongue_winking_eye Китаеса?


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Пора, товарищи, брать коня за рога!
Регистрация: 18.12.2016
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