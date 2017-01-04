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Андрей Препелицэ: я очень хотел уйти из "Лудогорца"
Румынский полузащитник Андрей Препелицэ рассказал, как чувствует себя в "Ростове", куда перебрался из "Лудогорца" в августе прошлого года.
"Я очень хотел уйти из "Лудогорца". Сложилась ситуация, которую я не понимал. Оставаться смысла не было. Успел стать чемпионом Болгарии, но из-за отсутствия игровой практики решил уйти.
В самый последний момент появился вариант с "Ростовом", который играет в хорошем чемпионате. "Ростов" - сильная команда, что мы и продемонстрировали в матчах Лиги чемпионов", - цитирует Препелицэ "Чемпионат" со ссылкой на Digi Sport.
"Я очень хотел уйти из "Лудогорца". Сложилась ситуация, которую я не понимал. Оставаться смысла не было. Успел стать чемпионом Болгарии, но из-за отсутствия игровой практики решил уйти.
В самый последний момент появился вариант с "Ростовом", который играет в хорошем чемпионате. "Ростов" - сильная команда, что мы и продемонстрировали в матчах Лиги чемпионов", - цитирует Препелицэ "Чемпионат" со ссылкой на Digi Sport.
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