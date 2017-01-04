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"Рубин" предложил Алексею Миранчуку 2,5 млн евро в год и 3 млн подъемных

Стали известны детали переговоров с полузащитником "Локомотива" Алексеем Миранчуком, контракт которого истекает в конце 2017 года.

Сообщается, что "Локомотив" и представители футболиста, причем не только агент Павел Андреев, ведут диалог. Первоначально появлялась информация, что одно из условий продления контракта – выплата 4 миллионов евро подъемных или так называемой премии за подпись. В большинстве случаев эти деньги получает агент.

"Локомотив" сформулировал позицию в переговорах так: максимальный порог заработной платы в 1,8 миллиона евро и подъемные 2 миллиона. Футболист получит хороший контракт, но агенты – вдвое меньше требуемых 4 миллионов евро.

"Рубин" – единственный клуб, сделавший официальное предложение о переходе хавбека. Казанская сторона предложила за футболиста 3 миллиона евро. "Локомотив" в ответ назвал свои условия – 8 миллионов евро. На этом диалог прервался. Футболисту "Рубин" предложил оклад в размере 2,5 миллиона евро и 3 миллиона евро в виде подъемных и выплаты агентам.

Определенный интерес к полузащитнику проявил "Краснодар". Но разговор о цене пока не заходил.

СЭ
Теги: Миранчук Рубин Локомотив
Сегодня, 14:59
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(0)
№8 Написал: anatolik189 гКлин Московской обл (Сегодня, 16:01) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Чёта я не понял,они Месси что ли купили???Обыкновенный игрок слабой команды,а подъёмные,как у Рональдо в месяц!
Регистрация: 2.04.2012
№7 Написал: Aleksis Волгоград (Сегодня, 15:47) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Ага вот так вот так,и развращают молодых перспективных игроков деньгами.А что дальше будет второй бревно Дзюба и неумеха Кокорин
Регистрация: 31.10.2016
№6 Написал: Frost_033 Акапулько (Сегодня, 15:41) #
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  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Главное родиться в России в нужное время и быть футболистом премьер-лиги. smirk
Регистрация: 14.06.2015
№5 Написал: fits (Сегодня, 15:29) #
  • 0
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Цитата: zenit_53
за какие такие заслуги? вот так мы развращаем молодых игроков и получится из него второй Кокорин


Да тут агенты все воду мутят, они и развращают...
Регистрация: 6.10.2016
№4 Написал: Odyssey Санкт-Петербург (Сегодня, 15:27) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: пончевед
Цитата: zenit_53
smile за какие такие заслуги? вот так мы развращаем молодых игроков и получится из него второй Кокорин

а шлюбе за какие заслуги вы насыпали полную авоську?а тому же кокорину?этот то хоть молодой,хотя и половины предложенного не заслуживает.

Статистика у него худо бедно, но есть
Регистрация: 27.08.2008
№3 Написал: пончевед (Сегодня, 15:09) #
  • -1
  •  (9)

Цитата: zenit_53
smile за какие такие заслуги? вот так мы развращаем молодых игроков и получится из него второй Кокорин

а шлюбе за какие заслуги вы насыпали полную авоську?а тому же кокорину?этот то хоть молодой,хотя и половины предложенного не заслуживает.
Регистрация: 6.09.2011
№2 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 15:05) #
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Ну за такое бабло конечно перейдет.хотя я бы на его месте остался бы в Локо.
Регистрация: 27.07.2016
№1 Написал: zenit_53 zenit_53 (Сегодня, 15:03) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
smile за какие такие заслуги? вот так мы развращаем молодых игроков и получится из него второй Кокорин
Регистрация: 20.10.2011
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