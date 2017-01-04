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"Рубин" предложил Алексею Миранчуку 2,5 млн евро в год и 3 млн подъемных
Стали известны детали переговоров с полузащитником "Локомотива" Алексеем Миранчуком, контракт которого истекает в конце 2017 года.
Сообщается, что "Локомотив" и представители футболиста, причем не только агент Павел Андреев, ведут диалог. Первоначально появлялась информация, что одно из условий продления контракта – выплата 4 миллионов евро подъемных или так называемой премии за подпись. В большинстве случаев эти деньги получает агент.
"Локомотив" сформулировал позицию в переговорах так: максимальный порог заработной платы в 1,8 миллиона евро и подъемные 2 миллиона. Футболист получит хороший контракт, но агенты – вдвое меньше требуемых 4 миллионов евро.
"Рубин" – единственный клуб, сделавший официальное предложение о переходе хавбека. Казанская сторона предложила за футболиста 3 миллиона евро. "Локомотив" в ответ назвал свои условия – 8 миллионов евро. На этом диалог прервался. Футболисту "Рубин" предложил оклад в размере 2,5 миллиона евро и 3 миллиона евро в виде подъемных и выплаты агентам.
Определенный интерес к полузащитнику проявил "Краснодар". Но разговор о цене пока не заходил.
СЭ
Сообщается, что "Локомотив" и представители футболиста, причем не только агент Павел Андреев, ведут диалог. Первоначально появлялась информация, что одно из условий продления контракта – выплата 4 миллионов евро подъемных или так называемой премии за подпись. В большинстве случаев эти деньги получает агент.
"Локомотив" сформулировал позицию в переговорах так: максимальный порог заработной платы в 1,8 миллиона евро и подъемные 2 миллиона. Футболист получит хороший контракт, но агенты – вдвое меньше требуемых 4 миллионов евро.
"Рубин" – единственный клуб, сделавший официальное предложение о переходе хавбека. Казанская сторона предложила за футболиста 3 миллиона евро. "Локомотив" в ответ назвал свои условия – 8 миллионов евро. На этом диалог прервался. Футболисту "Рубин" предложил оклад в размере 2,5 миллиона евро и 3 миллиона евро в виде подъемных и выплаты агентам.
Определенный интерес к полузащитнику проявил "Краснодар". Но разговор о цене пока не заходил.
СЭ
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