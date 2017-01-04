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Шандао: у "Анжи" проблемы, клуб может продать меня
Защитник "Анжи" Шандао подтвердил, что может покинуть махачкалинскую команду.
"Кажется, у "Анжи" проблемы. Инвестор, пригласивший меня в команду, поссорился с владельцем клуба. Пока я не знаю, чем всё закончится. Несколько дней назад был уволен тренер, которого в команду пригласил инвестор, пригласивший и меня.
Инвестор покинул клуб, поэтому "Анжи" может продать меня во время трансферного окна. Но пока со мной по этому поводу не связывались. Если мне поступят предложения из Бразилии, я изучу их. В России я уже достиг всех своих личных целей", - цитирует Шандао "Чемпионат" со ссылкой на ESPN Brasil.
"Кажется, у "Анжи" проблемы. Инвестор, пригласивший меня в команду, поссорился с владельцем клуба. Пока я не знаю, чем всё закончится. Несколько дней назад был уволен тренер, которого в команду пригласил инвестор, пригласивший и меня.
Инвестор покинул клуб, поэтому "Анжи" может продать меня во время трансферного окна. Но пока со мной по этому поводу не связывались. Если мне поступят предложения из Бразилии, я изучу их. В России я уже достиг всех своих личных целей", - цитирует Шандао "Чемпионат" со ссылкой на ESPN Brasil.
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