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Шандао: у "Анжи" проблемы, клуб может продать меня

Защитник "Анжи" Шандао подтвердил, что может покинуть махачкалинскую команду.

"Кажется, у "Анжи" проблемы. Инвестор, пригласивший меня в команду, поссорился с владельцем клуба. Пока я не знаю, чем всё закончится. Несколько дней назад был уволен тренер, которого в команду пригласил инвестор, пригласивший и меня.

Инвестор покинул клуб, поэтому "Анжи" может продать меня во время трансферного окна. Но пока со мной по этому поводу не связывались. Если мне поступят предложения из Бразилии, я изучу их. В России я уже достиг всех своих личных целей", - цитирует Шандао "Чемпионат" со ссылкой на ESPN Brasil.
Теги: Шандао Анжи
Сегодня, 15:04
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№3 Написал: Hank Moody Россия (Сегодня, 16:02) #
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Болеет за:
«Челси»
Цитата: voron (CSKA)
Денег заработал, а теперь можно и домой валить

а что еще надо?
Регистрация: 4.05.2015
№2 Написал: voron (CSKA) Москва (Сегодня, 15:54) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
В России я уже достиг всех своих личных целей

Денег заработал, а теперь можно и домой валить
Регистрация: 10.03.2012
№1 Написал: ТАНЯ ГАЙКА Выборг (Сегодня, 15:26) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
У него всегда проблемы.Пусть нахрен в любительском дивизионе свои векторы развития меняют каждый год.
Регистрация: 15.06.2016
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