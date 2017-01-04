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СМИ: клуб Халка и Виллаш-Боаша предложил 150 млн евро за Пьер-Эмерика Обамеянга

"Шанхай Шанган" может побить мировой рекорд по сумме трансфера.

В сферу интересов китайского клуба, где играет экс-форвард "Зенита" Халк, вошел нападающий дортмундской "Боруссии" Пьер-Эмерик Обамеянг. "Шанхай Шанган", возглавляемый Андре Виллаш-Боашем, предложил за габонца 150 миллионов евро.

Самому Обамеянгу предложен контракт на сумму более 41 миллиона евро за сезон – около 800 тысяч в неделю. Это сделает Обамеянга самым высокооплачиваемым игроком в мире.

СЭ
Теги: Обамеянг
Сегодня, 15:13
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16
(3)
№16 Написал: скептик (Сегодня, 16:27) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Ростов»
ТАНЯ ГАЙКА,
И еще для справочки любительнице сравнивать экономики .Весь ВВП России меньше ВВП одного штата Калифорнии .Так что заботилась бы о ком другом , только не о Китае
Регистрация: 26.11.2016
№15 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 16:27) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: скептик
МАРТ,
в жопу, это хорошо...даже нормально...два раза и раз с переди...а если про футбол,

Это ты о чем ?? Если все хорошо , что делается через жопу ,то мое вам почтение )))) А про экономику тему не я поднял, так что не по адресу претензии .

Брат..мои извинения....это я Гайке.
Регистрация: 6.09.2013
№14 Написал: скептик (Сегодня, 16:21) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Ростов»
МАРТ,
в жопу, это хорошо...даже нормально...два раза и раз с переди...а если про футбол,

Это ты о чем ?? Если все хорошо , что делается через жопу ,то мое вам почтение )))) А про экономику тему не я поднял, так что не по адресу претензии .
Регистрация: 26.11.2016
№13 Написал: пончевед (Сегодня, 16:18) #
  • +1
  •  (5)

Цитата: MIG
это все клубы РПЛ за исключением ЦСКА и Краснодара
тратят бюджетные деньги, либо деньги ресурсных олигархов

но вот далеко не все спизженные ресурсы обзывают "национальным достоянием" в целях самопиара и рекламы.это как плевок в ипало тем,кто живет на этом самом "национальном достоянии",но ни куя с этого не имеет.этого ты не отдупляешь?
Регистрация: 6.09.2011
№12 Написал: Aleksis Волгоград (Сегодня, 16:02) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Портит это или не портит но развращает футбол,ну а чему удивляться то Китай вторая держава по экономике
Регистрация: 31.10.2016
№11 Написал: MIG Piter (Сегодня, 15:59) #
  • -2
  •  (6)

Цитата: скептик
Китай вторая экономическая держава в мире и идет вперед

уже первая по многочисленным источникам
или как минимум равная американской
Цитата: пончевед
кто-то тратит на игроков по 100 лямов "честно заработанные" на "национальном достоянии"

это все клубы РПЛ за исключением ЦСКА и Краснодара
тратят бюджетные деньги, либо деньги ресурсных олигархов


--------------------
http://fckrasnodar.ru/academy/info/photo/
Регистрация: 12.06.2008
№10 Написал: пончевед (Сегодня, 15:47) #
  • -1
  •  (5)

Цитата: ТАНЯ ГАЙКА
Ну пенсии у нас побольше чем в европейской прибалтики.Ну а ты, получай хоть 10 тыс.рублей.Не говори за других.

предмет для гордости.пенсия у нас больше,чем где-то,хз где,в какой-то прибалтики.в том же китае и латвии пенсии поболее,чем у нас.при том,что в китае пенсионный возраст такой же как у нас.это так тебе,для справки.и говорю я не за себя,а за людей,которые живут в областях,где добывается "национальное достояние",и которые отписываются здесь.причем,это люди болеющие за разные команды,в тч и за зенит.
Регистрация: 6.09.2011
№9 Написал: ТАНЯ ГАЙКА Выборг (Сегодня, 15:41) #
  • -7
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: пончевед
Цитата: ТАНЯ ГАЙКА
Страна в которой пенсии не выплачивают,да и народ копье зарабатывает.Печатного станка нет,экономика почти в два раза меньше американской.От куда денег столько.

ты б лучше переживала за наших пенсионеров ,которые получают пенсию,но вопрос:какую?если ты в выборге живешь,подойди и спроси у бабульки любой про ее пенсию.онпа те нихрена не ответит,ибо стыдно.то же самое и про экономику нашу.кто-то тратит на игроков по 100 лямов "честно заработанные" на "национальном достоянии",а кто-то на 15-20 тыс устроиться не может.сердобольная ты через чур,за китаезов переживать.у них то как раз все отлично будет.в отличии от нас...

Ну пенсии у нас побольше чем в европейской прибалтики.Ну а ты, получай хоть 10 тыс.рублей.Не говори за других.
Регистрация: 15.06.2016
№8 Написал: скептик (Сегодня, 15:38) #
  • +2
  •  (10)
Болеет за:
«Ростов»
ТАНЯ ГАЙКА,

Экономику Китая полезно бы сравнить с экономикой России , если уж мы в России живем, а не в Америке .Так вот китайская экономика уже в разы больше российской .Китай вторая экономическая держава в мире и идет вперед , в то время как российская экономика погружается все глубже (в жопу )
Регистрация: 26.11.2016
№7 Написал: пончевед (Сегодня, 15:29) #
  • +5
  •  (13)

Цитата: ТАНЯ ГАЙКА
Страна в которой пенсии не выплачивают,да и народ копье зарабатывает.Печатного станка нет,экономика почти в два раза меньше американской.От куда денег столько.

ты б лучше переживала за наших пенсионеров ,которые получают пенсию,но вопрос:какую?если ты в выборге живешь,подойди и спроси у бабульки любой про ее пенсию.онпа те нихрена не ответит,ибо стыдно.то же самое и про экономику нашу.кто-то тратит на игроков по 100 лямов "честно заработанные" на "национальном достоянии",а кто-то на 15-20 тыс устроиться не может.сердобольная ты через чур,за китаезов переживать.у них то как раз все отлично будет.в отличии от нас...
Регистрация: 6.09.2011
№6 Написал: Odyssey Санкт-Петербург (Сегодня, 15:26) #
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
я говорю же что китайцы скопировали печатный станок евро
Регистрация: 27.08.2008
№5 Написал: пончевед (Сегодня, 15:23) #
  • 0
  •  (6)

Цитата: fc_anji
<!--filter:жуть-->***-->***<!--/filter--> же, ФФП на них ж не действует, но другой вопрос, откуда они все эти деньги качают? Пора бы уже как-то и их успокоить, такие деньги бросать, это уже реально портит мировой футбол

за такие кощунственные слова вицель тебе люлей нехилых вломит smile
Регистрация: 6.09.2011
№4 Написал: ТАНЯ ГАЙКА Выборг (Сегодня, 15:21) #
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Страна в которой пенсии не выплачивают,да и народ копье зарабатывает.Печатного станка нет,экономика почти в два раза меньше американской.От куда денег столько.
Регистрация: 15.06.2016
№3 Написал: Ли Харви Освальд (Сегодня, 15:20) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Это вам не ершикоголовая уцененка с болот


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Пора, товарищи, брать коня за рога!
Регистрация: 18.12.2016
№2 Написал: Урал Магадан (Сегодня, 15:19) #
  • -7
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
вот интересно,а в Китае тоже есть нытики про разбазаривание "народных денег..."
Регистрация: 9.01.2015
№1 Написал: fc_anji Казань (Сегодня, 15:15) #
  • +5
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
жуть-->*** же, ФФП на них ж не действует, но другой вопрос, откуда они все эти деньги качают? Пора бы уже как-то и их успокоить, такие деньги бросать, это уже реально портит мировой футбол


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Локомотив вперед!
Регистрация: 1.04.2013
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