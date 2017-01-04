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СМИ: клуб Халка и Виллаш-Боаша предложил 150 млн евро за Пьер-Эмерика Обамеянга
"Шанхай Шанган" может побить мировой рекорд по сумме трансфера.
В сферу интересов китайского клуба, где играет экс-форвард "Зенита" Халк, вошел нападающий дортмундской "Боруссии" Пьер-Эмерик Обамеянг. "Шанхай Шанган", возглавляемый Андре Виллаш-Боашем, предложил за габонца 150 миллионов евро.
Самому Обамеянгу предложен контракт на сумму более 41 миллиона евро за сезон – около 800 тысяч в неделю. Это сделает Обамеянга самым высокооплачиваемым игроком в мире.
СЭ
В сферу интересов китайского клуба, где играет экс-форвард "Зенита" Халк, вошел нападающий дортмундской "Боруссии" Пьер-Эмерик Обамеянг. "Шанхай Шанган", возглавляемый Андре Виллаш-Боашем, предложил за габонца 150 миллионов евро.
Самому Обамеянгу предложен контракт на сумму более 41 миллиона евро за сезон – около 800 тысяч в неделю. Это сделает Обамеянга самым высокооплачиваемым игроком в мире.
СЭ
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